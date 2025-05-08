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В Тбилиси убеждены, что введение санкций против России привело бы Грузию к разрушению
8 мая 2025 / 18:15
В Тбилиси убеждены, что введение санкций против России привело бы Грузию к разрушению
© EPA/ ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Безопасность Грузии оказалась бы под угрозой, если бы страна применила санкции против России, к чему призывал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и другие европейские политики. Уверенность в этом выразил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Если бы поверили президенту Латвии, другим политикам, которые склоняли нас к эскалации, сегодня Грузия была бы отвоевавшей разрушенной страной. Те же зарубежные политики вышли бы потом, сказали красивые слова о том, как исчезла с лица земли эта прекрасная нация и, вероятно, выделили место в каком-нибудь музее, чтобы отдавать дань уважения нашей культуре и памяти. А в тот момент, когда президент Латвии призывал нас ввести антироссийские санкции, он думал о последствиях, которые могли последовать за такими безответственными действиями? Не думал", - отметил Папуашвили в ходе брифинга.

По его словам, никто не думает об интересах Грузии, кроме народа страны и избранной им власти. Вместе с тем спикер указал, что сама Латвия, призывавшая к эскалации отношений Тбилиси с Москвой, "находится в тепле" и защищена зонтом НАТО.

Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года, будучи премьером Грузии, заявил, что не намерен вводить санкции в отношении России, назвав их противоречащими национальным интересам.

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