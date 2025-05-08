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Кадыров заявил, что выполняет приказ президента о продолжении работы
8 мая 2025 / 18:28
Кадыров заявил, что выполняет приказ президента о продолжении работы
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по итогам рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил, что выполняет его приказ о продолжении работы. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

"Рабочая встреча с президентом прошла продуктивно. В завершение Владимир Владимирович, комментируя недавние рассуждения в интернете, снова привел известные слова Марка Твена: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены". Добавил, что нам еще работать и работать. Приказ Верховного главнокомандующего выполняю", - указал руководитель региона.

В среду Путин принял Кадырова в Кремле. Глава Чечни присутствовал в составе делегации на серии международных переговоров, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что Кадыров сообщил о просьбе освободить его от должности главы региона и выразил надежду на то, что ее одобрят. Позже в своем Telegram-канале он отметил, что многие не поняли смысл его слов об отставке. Кадыров уточнил, что решение по этому вопросу принимает президент.

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