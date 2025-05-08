Переговоры лидеров России и Китая продолжались более семи часов

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили встречу. Китайский лидер покинул Кремль, где проходили переговоры в узком и расширенном форматах, а также неформальное общение за чаем.

В общей сложности переговоры России и Китая на высшем уровне продлились почти 7,5 часа. Переговоры делегаций в узком и расширенном составах заняли порядка 3,5 часа.

За это время Путин и Си Цзиньпин успели выйти к журналистам и подписать в торжественной обстановке два совместных заявления. Делегации также подписали 26 межправительственных и межведомственных документов.

Председатель КНР прибыл в Россию с официальным четырехдневным визитом.