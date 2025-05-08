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Трамп сообщил, что США и Великобритания заключили торговую сделку
8 мая 2025 / 18:55
Трамп сообщил, что США и Великобритания заключили торговую сделку
© REUTERS/ Leah Millis/ТАСС

США и Великобритания заключили новое торговое соглашение. Об этом сообщил в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"Сегодня я рад объявить о том, что мы достигли прорывной торговой сделки с Великобританией", - отметил он.

"Нынешнее соглашение с Лондоном является первым в серии торговых сделок, переговоры по которым моя администрация ведет в течение последних четырех недель. Этим соглашением Великобритания присоединяется к США в подтверждение того, что взаимность и справедливость являются важнейшими и жизненно важными принципами международной торговли. Соглашение подразумевает расширение доступа для американского экспорта, особенно в сфере сельского хозяйства, на миллиарды долларов", - указал американский лидер.

"В качестве исторического шага соглашение предполагает планы, которые приведут к совмещению экономической безопасности Великобританию и США", - заявил Трамп без уточнения деталей.

Во вторник газета Financial Times информировала о том, что Вашингтон и Лондон планируют уже на этой неделе заключить соглашение о снижении американских пошлин на британские автомобили и сталь. По данным издания, сделка предусматривает квоты на беспошлинный ввоз в США определенных объемов продукции из Великобритании. Лондон рассчитывает, что американская администрация согласится снизить 25-процентные тарифы на импорт продукции британских автопроизводителей и металлургов. В свою очередь, Соединенное Королевство согласно снизить налоги для американских технологических компаний и пересмотреть пошлины на американские автомобили и сельхозпродукцию.

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