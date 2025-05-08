Из трубы в Сикстинской капелле вышел белый дым

Кардиналы избрали нового главу Римско-католической церкви. Об этом традиционно возвестил белый дым из трубы, установленной в Сикстинской капелле, где проходило закрытое голосование, сообщает ТАСС.

Для избрания одному из 133 участников необходимо было получить две трети голосов (89 голосов). Кто стал новым понтификом, станет известно в ближайшее время, когда он выйдет на балкон собора Святого Петра и назовет свое папское имя.

Для избрания нового Папы Римского понадобилось четыре голосования. Первое из них продлилось три часа, последующие туры прошли быстрее.

В настоящее время на площади у собора собрались 45 тыс. человек, ожидается, что число верующих возрастет.

Весь конклав, секретные закрытые выборы Папы Римского, проходит по вековому обряду. Об избрании понтифика возвестит фразой Habemus papam ("У нас есть Папа") кардинал-протодьякон Доменик Мамберти. Глава Римско-католической церкви избирается на пожизненный срок. Хотя существует возможность отречения, и к ней впервые за последние 600 лет прибегал лишь Бенедикт XVI в 2013 году.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи, которую все христиане впервые за 11 лет отмечали одновременно. Ему было 88 лет.