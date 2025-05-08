Президенты Египта и Палестины прибыли в Москву для участия в праздновании 9 Мая

Президенты Египта и Палестины Абдель Фаттах ас-Сиси и Махмуд Аббас прибыли в Москву для участия в мероприятиях 9 Мая, сообщает ТАСС.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков отмечал, что президент РФ Владимир Путин проведет 9 мая двухстороннюю встречу с ас-Сиси.

Президента Египта в ходе визита в Россию сопровождает министерская делегация.

Некоторое время назад посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль информировал о том, что переговоры Аббаса с российским лидером состоятся 10 мая. Стороны намерены обсудить ситуацию в секторе Газа и двусторонние отношения.