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Президент РФ поздравил с 80-летием Победы лидеров стран СНГ, народы Грузии и Молдавии
8 мая 2025 / 19:56
Президент РФ поздравил с 80-летием Победы лидеров стран СНГ, народы Грузии и Молдавии
© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин телеграммами поздравил народы Грузии и Молдавии с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, информировала пресс-служба Кремля.

"В обращениях к народам Грузии и Молдавии президент России призвал сохранить завещанные нам добрые традиции дружбы и взаимопомощи, не позволить предать забвению общее историческое наследие и посеять рознь между дружественными народами", - следует из сообщения.

Вместе с тем Путин направил послания с поздравлениями по случаю 80-летия Победы лидерам стран СНГ.

"По случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент РФ В. В. Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии", - указали в Кремле.

Глава российского государства отметил, что в наших странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с нацистскими захватчиками и самоотверженно трудились в тылу.

"Наш священный долг - бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", - подчеркнул он.

Кроме того, российский лидер передал поздравления ветеранам войны этих стран и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

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