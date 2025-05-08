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Новым Папой Римским избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево
8 мая 2025 / 20:36
Новым Папой Римским избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево
© AP Photo/ Riccardo De Luca, File/ТАСС

Новым Папой Римским избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Об этом объявил традиционной формулировкой "У нас есть Папа" (Habemus papam) кардинал-протодьякон Доменик Мамберти.

"У нас есть Папа - его превосходство Роберт Фрэнсис Прево, Лев XIV", - объявил он с балкона фасада Собора Святого Петра. Новый глава Римско-католической церкви избран на второй день конклава. Он стал первым американцем на престоле Святого Петра. 

Роберт Фрэнсис Прево - американский кардинал с латиноамериканскими корнями, префект дикастерии по делам епископов, августинец, один из последних возведенных в кардинальский сан в 2023 году.

69-летний Прево родился в Чикаго в семье итальянского, французского и испанского происхождения. Получил степень по математике в Филадельфии и в 1977 году вступил в Орден святого Августина, позднее став генеральным настоятелем ордена по всему миру. Отличается умеренностью. 

Предшествующий Папа с именем Лев XIII (1878-1903) был зачинателем социальной доктрины. Новый Папа в своем первом обращении к верующим говорил о мире и о продолжении линии своего предшественника Франциска. 

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