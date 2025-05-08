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В Москву прибыли президент Абхазии и генсек ЦК Компартии Вьетнама
8 мая 2025 / 20:45
В Москву прибыли президент Абхазии и генсек ЦК Компартии Вьетнама
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент Абхазии Бадра Гунба прилетел в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Об этом заявил руководитель пресс-службы президента Алхас Чолокуа.

"По приглашению президента России Владимира Путина Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, главным из которых станет парад на Красной площади. Гунба уже прибыл в Москву", - следует из сообщения.

Уточняется, что 10 мая намечена двусторонняя встреча лидеров Абхазии и России. Стороны обсудят широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. "Эта уже вторая личная встреча Гунбы и Путина в этом году", - заметил Чолокуа.

Кроме того, в российскую столицу прибыл генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам для участия в торжествах в честь Дня Победы, сообщает ТАСС.

Ранее посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой информировал о том, что визит То Лама будет также ориентирован на развитие сотрудничества двух стран.

Помощник главы президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин 10 мая проведет двусторонние переговоры с То Ламом. По итогам встречи они подпишут несколько двусторонних документов и примут совместную декларацию, указал представитель Кремля.

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