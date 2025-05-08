Политика
Ушаков: США разочаровывают РФ даже больше, чем Москва Вашингтон
8 мая 2025 / 20:55
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
США разочаровывают Россию даже больше, чем Москва не оправдывает ожидания Вашингтона. На это обратил внимание помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Этот отрывок Зарубин разместил в своем Telegram-канале, комментируя противоречивые заявления американских политиков о том, что поведение России вызывает у них разочарование.
"Да, наверное, мы их где-то разочаровываем. Они нас тоже разочаровывают. Может быть, даже больше, чем мы их", - отметил представитель Кремля.