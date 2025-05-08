Ушаков: США разочаровывают РФ даже больше, чем Москва Вашингтон

США разочаровывают Россию даже больше, чем Москва не оправдывает ожидания Вашингтона. На это обратил внимание помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Этот отрывок Зарубин разместил в своем Telegram-канале, комментируя противоречивые заявления американских политиков о том, что поведение России вызывает у них разочарование.

"Да, наверное, мы их где-то разочаровываем. Они нас тоже разочаровывают. Может быть, даже больше, чем мы их", - отметил представитель Кремля.