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Мирзиёев, Рахмон и Пашинян прибыли в Москву на День Победы
8 мая 2025 / 21:04
Мирзиёев, Рахмон и Пашинян прибыли в Москву на День Победы
© Егор Алеев/ ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетел в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Некоторое время назад в пресс-службе президента Узбекистана информировали о том, что согласно программе пребывания он примет участие в торжественных мероприятиях, а также проведет несколько двусторонних встреч.

Вместе с тем в российскую столицу прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю годовщины Победы.

Ранее 8 мая Рахмон, спикеры обеих палат парламента Таджикистана, премьер, министр обороны, представители других ведомств, общественных организаций и дипломатического корпуса возложили венки к Вечному огню в парке Победы в Душанбе и почтили минутой молчания память павших в борьбе с нацизмом. В парке также прошел военный парад с участием около 4,5 тыс. человек, в том числе более 100 военнослужащих 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. 

Кроме того, в Москве совершил посадку борт премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Армянский премьер прибыл в Россию для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы.

Договоренность о визите Пашиняна в Москву была достигнута в ходе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Пашинян заявлял, что в рамках визита двухсторонние встречи с лидерами других стран не планируются из-за плотного графика. 

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