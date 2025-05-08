Трамп назвал фон дер Ляйен потрясающей

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

"Она потрясающая, правда? Она потрясающая. Надеюсь, что мы встретимся. Да, ответ - да", - сказал американский лидер при общении с журналистами в Белом доме. У него поинтересовались, планирует ли он встретиться с фон дер Ляйен.

Трамп также выразил уверенность в том, что ЕС хочет заключить торговую сделку с США. "Они очень хотят заключить сделку. Все хотят заключить сделку. Все хотят договориться с США. И мы это делаем, мы будем заключать справедливые сделки", - отметил он.

Вместе с тем президент США заметил, что видел фон дер Ляйен несколько дней назад. Как ранее сообщало агентство ANSA, Трамп и глава ЕК обменялись рукопожатием перед началом церемонии похорон Папы Римского Франциска в Риме 26 апреля.