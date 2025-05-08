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Путин констатировал решающую роль СССР в победе над нацизмом
8 мая 2025 / 21:35
Путин констатировал решающую роль СССР в победе над нацизмом
© Софья Сандурская/ ТАСС

Советский Союз сыграл решающую роль в Победе над нацизмом. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин, выступая перед гостями обеда, прибывшими для празднования 80-летия Победы, который дал от своего имени.

"В разгроме нацизма решающая роль принадлежала СССР. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять", - подчеркнул глава российского государства. 

В своем выступлении он также назвал День Победы, 9 мая, священной датой.

"Сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество", - сказал Путин. "9 мая - священная дата для нашего многонационального народа", - заключил он.

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