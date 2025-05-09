Празднование 80-летия Победы в России открыли парады на Дальнем Востоке

Праздничные мероприятия по случаю юбилея Великой Победы прошли в самых восточных регионах России - на Камчатке и Чукотке. По главной площади города воинской славы Петропавловска-Камчатского начиная с 10:00 (01:00 мск) в парадном строю прошли порядка 1,1 тыс. человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу Объединенного командования Войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС) сообщает ТАСС.

"Колонна барабанщиков курсантов Камчатского государственного технического университета впервые открыла праздничное мероприятие, за ними проследовала рота почетного караула. Всего в парадном строю прошло около 1 100 военнослужащих частей Объединенного командования Войск и сил на Северо-Востоке России, а также сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, Росгвардии, МЧС, УМВД, женщины-военнослужащие и другие. Также впервые в этом году вместе со старшими товарищами прошли юные казаки из числа учащихся профильных классов", - говорится в сообщении.

В 13:00 (04:00 мск) на центральной улице Петропавловска-Камчатского стартует шествие "Бессмертного полка". В течение всего дня в населенных пунктах Камчатки будут работать праздничные тематические площадки, проходить концерты, памятные акции. Завершится празднование 80-й годовщины Дня Победы салютом.

На Чукотке празднование юбилея Великой Победы началось в 11:30 (02:30 мск) с шествия "Бессмертного полка". Далее запланировано проведение праздничного митинга, парадное прохождение войск Анадырского гарнизона. После этого на главной сцене Анадыря пройдет праздничный концерт, а в 22:00 (13:00 мск) небо над Анадырем раскрасит праздничный салют.