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Президент РФ поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием
9 мая 2025 / 09:36
Президент РФ поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин в поздравлении новому Папе Римскому Льву XIV выразил уверенность в конструктивном развитии диалога РФ и Ватикана, которое отмечалось в прошлый понтификат. Российский лидер направил главе римо-католиков сердечные поздравления.

"Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей", - следует из текста послания, размещенного на сайте Кремля.

Путин пожелал Льву XIV успехов в выполнении возложенной на него "высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия".

Лев XIV - прежде кардинал Роберт Фрэнсис Прево - был избран коллегией кардиналов новым Папой Римским в четверг. Так, он сменил умершего в конце апреля Папу Франциска. 

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