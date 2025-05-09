На трибунах на Красной площади собираются гости парада в честь 80-летия Победы

На трибунах у Кремлевской стены собираются гости парада в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади традиционно сооружены три трибуны в цветах российского триколора. Центральная, расположенная перед закрытым праздничной декорацией Мавзолеем В. И. Ленина, предназначена для лидеров и высоких представителей иностранных государств, которых пригласил президент России Владимир Путин.

Правую и левую трибуны занимают ветераны и почетные гости. Многие из приглашенных на юбилейный парад приходят с детьми.

Утро 9 мая в столице РФ выдалось солнечным, хотя и прохладным. Ранним утром температура была около трех градусов тепла, однако к моменту сбора гостей столбики термометров поднялись до 10 градусов со знаком плюс.

Парадные расчеты ведут последние приготовления и, исполняя военные песни, формируют "коробки" для торжественного марша на Красной площади.