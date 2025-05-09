Си Цзиньпин заявил о необходимости устранить коренные причины украинского кризиса

Китай считает необходимым устранить глубинные причины украинского кризиса и достигнуть обязывающего соглашения по его урегулированию. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Важно уделять внимание разумной обеспокоенности каждой из стран, устранить коренные причины кризиса", - цитирует Си Цзиньпина сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как отметил председатель КНР, по проблеме Украины Пекин выступает за "всеобъемлющее и устойчивое" решение в области глобальной безопасности, основанное на сотрудничестве.

"Китай приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение справедливого, прочного, обязующего мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, на основе диалога", - указал он.