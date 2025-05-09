Путин открывает парад Победы на Красной площади

Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин на центральной трибуне принимает парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом прохождения войск по Красной площади верховный главнокомандующий традиционно выступает с речью. Поздравляет сограждан с праздником, напоминает о подвиге предков, объявляет минуту молчания в память о погибших.

Ожидается, что помимо ВС РФ, по Красной площади пройдут парадные расчеты 13 стран, в частности Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Монголии, Мьянмы, Узбекистана. Как ранее отмечал глава российского государства, парадный расчет из КНР будет самым большим по численности из иностранных.

Путин в 22-й раз принимает парад в честь 9 Мая в качестве верховного главнокомандующего. Впервые как второй президент РФ он появился на Красной площади в День Победы в 2000 году.