В Новосибирске в "Бессмертном полку" прошли более 150 тыс. человек

В Новосибирске впервые с 2022 года прошла в очном формате акция "Бессмертный полк". В шествии приняли участие 150 тыс. горожан, со ссылкой на правительство региона сообщает ТАСС.

Отмечается, что в преддверии акции в небе пронеслись истребители и восстановленный советский самолет времен войны И-16, знаменитый "Ишачок".

Шествие началось в 10:45 по местному времени (06:45 мск) сразу после окончания парада Победы и прошло по центральной улице Новосибирска - Красному проспекту. Многие участники "Бессмертного полка" пришли с семьями и принесли с собой портреты родственников, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. В шествии прошли и пожилые люди, и горожане с детьми на руках. Участники акции несли флаги, пели песни военных лет в строю, кричали "Ура!". Колонна растянулась на несколько километров.

В "Бессмертном полку" прошли в том числе губернатор региона Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев с портретами своих близких, участвовавших в Великой отечественной войне.

После этого состоялся праздничный концерт для всех желающих, на котором были исполнены песни военных лет. Кроме того, акция прошла в муниципальных образованиях Новосибирской области.

"Бессмертный полк" - акция, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. История акции начинается с 2007 года, когда в Тюмени состоялось шествие под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально получила статус общероссийской.