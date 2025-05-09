Президент РФ поздравил участников парада с 80-летием Победы

Президент России Владимир Путин поздравил участников парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

"Дорогие граждане России! Дорогие ветераны, уважаемые гости! Товарищи солдаты и матросы! Сержанты и старшины! Мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!" - заявил верховный главнокомандующий, обращаясь к присутствующим.