Общество
Президент РФ поздравил участников парада с 80-летием Победы
9 мая 2025 / 10:41
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Президент России Владимир Путин поздравил участников парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
"Дорогие граждане России! Дорогие ветераны, уважаемые гости! Товарищи солдаты и матросы! Сержанты и старшины! Мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!" - заявил верховный главнокомандующий, обращаясь к присутствующим.