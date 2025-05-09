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Ким Чен Ын поздравил народ России с годовщиной Победы
9 мая 2025 / 10:49
Ким Чен Ын поздравил народ России с годовщиной Победы
© Вадим Савицкий/ ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын с вместе с дочерью посетил посольство РФ в Пхеньяне по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его также сопровождали высокопоставленные партийные и государственные чиновники. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своей поздравительной речи Ким Чен Ын отметил, что "победа советского народа над фашизмом оказала беспрецедентное и определяющее влияние на судьбу и будущее всего человечества". Поздравляя российский народ с праздником, он пообещал, что "Пхеньян и Москва всегда будут вместе".

Лидер КНДР также обратил внимание, что стратегические отношения и дружба между двумя странами вышли на уровень "истинных братьев по оружию". 

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