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Прибывшие на парад в Москве лидеры государств стоя приветствовали своих военных
9 мая 2025 / 10:58
Прибывшие на парад в Москве лидеры государств стоя приветствовали своих военных
© Ruptly/ТАСС

Лидеры иностранных государств, прибывшие на парад Победы в Москве, стоя с трибун приветствовали парадные расчет своих армий, сообщает ТАСС.

Ранее анонсировалось, что у части стран, чьи руководители приехали в Москву на 9 Мая, по Красной площади пройдут парадные расчеты. Это, в частности, касается Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Колонну иностранных военнослужащих открыл парадный расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошли парадные расчеты военнослужащих Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Кроме того, в Параде Победы приняли участие военнослужащие дружественных государств, их прохождение открыл Вьетнам. За ним по брусчатке парадным маршем прошли расчеты Египта, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы. 

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