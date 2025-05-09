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Путин отметил, что разгром нацизма был достигнут общими усилиями
9 мая 2025 / 11:07
Путин отметил, что разгром нацизма был достигнут общими усилиями
© ТАСС

Нацизм был разгромлен общими усилиями стран Объединенных Наций, в том числе Победу приблизило открытие Второго фронта в Европе. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на параде в честь 80-летия Победы.

"Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии и их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран Объединенных Наций. Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило Победу", - указал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия высоко ценит вклад "солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая - всех, кто сражался во имя мирного будущего". "В огненную орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты", - констатировал он.

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