Путин отметил, что разгром нацизма был достигнут общими усилиями

Нацизм был разгромлен общими усилиями стран Объединенных Наций, в том числе Победу приблизило открытие Второго фронта в Европе. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на параде в честь 80-летия Победы.

"Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии и их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран Объединенных Наций. Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило Победу", - указал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия высоко ценит вклад "солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая - всех, кто сражался во имя мирного будущего". "В огненную орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты", - констатировал он.