В столице Молдавии тысячи людей вышли на марш "Бессмертного полка", несмотря на проливной дождь, который идет с ночи, передает ТАСС.

Сообщается, что под музыку оркестра и песни военных лет колонна двинулась по главным улицам города к мемориальному комплексу "Вечность", где состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и могилам советских солдат.

Колонну возглавляют депутаты парламента Молдавии, члены ветеранских организаций и общественные деятели. Люди несут цветы, портреты ветеранов, скандируют "Победа", "Ура", кто-то идет в форме военных лет, многие участники с красными флагами.

Несмотря на запрет георгиевской ленты, введенный в 2022 году прозападным правительством страны, политики и общественные деятели страны от нее не отказались. Вместе с тем многотысячных штрафов не побоялись представители Союза офицеров и другие граждане.