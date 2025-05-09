Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
9 мая 2025 / 11:49
КОТИРОВКИ
USD
09/05
97.9241
EUR
09/05
104.8872
Новости часа
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян Путин: советские войска своими победами определили исход всей Второй мировой войны
Москва
9 мая 2025 / 11:49
Котировки
USD
09/05
97.9241
0.0000
EUR
09/05
104.8872
0.0000
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / День Победы / Политика и религия
Общество
В Молдавии тысячи граждан приняли участие в марше "Бессмертного полка"
9 мая 2025 / 11:22
В Молдавии тысячи граждан приняли участие в марше "Бессмертного полка"
© Вениамин Демидецкий/ ТАСС

В столице Молдавии тысячи людей вышли на марш "Бессмертного полка", несмотря на проливной дождь, который идет с ночи, передает ТАСС.

Сообщается, что под музыку оркестра и песни военных лет колонна двинулась по главным улицам города к мемориальному комплексу "Вечность", где состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и могилам советских солдат.

Колонну возглавляют депутаты парламента Молдавии, члены ветеранских организаций и общественные деятели. Люди несут цветы, портреты ветеранов, скандируют "Победа", "Ура", кто-то идет в форме военных лет, многие участники с красными флагами.

Несмотря на запрет георгиевской ленты, введенный в 2022 году прозападным правительством страны, политики и общественные деятели страны от нее не отказались. Вместе с тем многотысячных штрафов не побоялись представители Союза офицеров и другие граждане.

Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
11:35
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян
11:29
Путин: советские войска своими победами определили исход всей Второй мировой войны
11:22
В Молдавии тысячи граждан приняли участие в марше "Бессмертного полка"
11:07
Путин отметил, что разгром нацизма был достигнут общими усилиями
10:58
Прибывшие на парад в Москве лидеры государств стоя приветствовали своих военных
10:49
Ким Чен Ын поздравил народ России с годовщиной Победы
10:41
Президент РФ поздравил участников парада с 80-летием Победы
10:25
В Новосибирске в "Бессмертном полку" прошли более 150 тыс. человек
10:10
Путин открывает парад Победы на Красной площади
09:58
Си Цзиньпин заявил о необходимости устранить коренные причины украинского кризиса
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры