Путин: советские войска своими победами определили исход всей Второй мировой войны

Президент РФ Владимир Путин, выступая на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил, что советские войска своими победами в крупнейших битвах определили исход всей Второй мировой войны.

"Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавшие лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах. Определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, мужеством защитников Белоруссии, которые первыми встретили врага, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска", - сказал российский лидер.

Вместе с тем он отметил и героизм жителей блокадного Ленинграда, а также тех, кто сражался в партизанских отрядах и подполье, тружеников тыла.

"Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым", - заключил Путин.