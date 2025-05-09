ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину составляет 80% (плюс 1 п.п. за неделю), по мнению 81% опрошенных россиян (минус 1 п.п.), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 2 по 4 мая среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 55% респондентов (минус 2 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% сограждан (минус 2 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 44%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 11%, "Справедливой России - За правду" - 2%, "Новых людей" - 3%.