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Президент РФ пообщался с военными КНДР после парада
9 мая 2025 / 11:41
Президент РФ пообщался с военными КНДР после парада
© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин по окончании парада Победы на Красной площади пообщался с командующими подразделениями Корейской народной армии, присутствующими в Москве, сообщает ТАСС.

Российский лидер пожал руки присутствующим, обменялся с ними парой фраз и крепко обнял, тепло благодаря за содействие корейских военных.

"Всем бойцам здоровья. Всего доброго и всем вашим войскам всего самого лучшего", - сказал Путин в беседе с корейскими генералами. На короткой встрече также присутствовал посол КНДР Син Хон Чхоль.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту о полном освобождении территории Курской области от ВСУ отметил роль военнослужащих из КНДР в освобождении региона. 

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