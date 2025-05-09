Путин и руководители зарубежных стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин и лидеры зарубежных стран почтили память советских воинов - освободителей Родины и Европы от нацизма. В день 80-летия Великой Победы глава российского государства и три десятка руководителей иностранных государств, прибывших в Москву, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщает ТАСС.

Ранее президент России в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами принял военный парад, а затем направился к центральному в стране воинскому мемориалу.

Для возложения подготовлен специальный венок - шириной с подножие мемориала. Вместе с тем участники церемонии получили по букету темно-красных роз, возложением которых они смогли отдельно почтить память Неизвестного Солдата.

Вдоль подножия Могилы Неизвестного Солдата выстроился почетный караул с развевающимися знаменами частей, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. В соответствии с протокольным обычаем, церемония завершилась проходом торжественным маршем сводного расчета почетного караула.

Прах неизвестного советского воина был перенесен в Александровский сад из братской могилы в Подмосковье в 1966 году. Год спустя здесь был открыт мемориал, центральным элементом которого стал Вечный огонь. В 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата был установлен постоянный пост почетного караула.