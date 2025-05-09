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Глава МО РФ подписал приказ о проведении салютов в День Победы
9 мая 2025 / 12:02
Глава МО РФ подписал приказ о проведении салютов в День Победы
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы в Москве, в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов.

"В ознаменование 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приказываю 9 мая 2025 г. в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии 30 залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют", - следует из текста документа.

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