Путин и его зарубежные гости сделали совместную фотографию у поста номер один

Президент РФ Владимир Путин и лидеры зарубежных стран сделали совместное фото возле постоянного поста почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата и Вечного огня - поста номер один.

Ранее российский лидер и три десятка руководителей зарубежных государств возложили цветы к центральному в стране воинскому мемориалу, почтив память Воина-освободителя.

Прах неизвестного советского воина был перенесен в Александровский сад из братской могилы в Подмосковье в 1966 году. Год спустя здесь был открыт мемориал, центральным элементом которого стал Вечный огонь. В 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата был установлен постоянный пост почетного караула.