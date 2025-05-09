Во всех регионах Российской Федерации в 12:00 по местному времени стартовала акция "Бессмертный полк" в онлайн-формате.

Трансляцию онлайн-шествия можно будет увидеть и позднее, информировали ранее в пресс-службе общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".

Сообщается, что портреты героев также можно будет встретить "в соцсетях, на одежде, личном транспорте, специальной технике, автопарке силовых ведомств, на фюзеляжах самолетов и бортах речных судов, в школах, детских садах и даже на передовой".