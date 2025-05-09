Путин на приеме по случаю 80-летия Победы поднял тост за поколение победителей

Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в Кремле по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поднял тост за прославленное поколение победителей.

"Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов", - отметил российский лидер.

Прием прошел в Грановитой палате Кремля, на нем присутствовали около 30 глав государств и другие почетные гости.

День Победы стал одним из крупнейших международных саммитов. С некоторыми из зарубежных коллег президент РФ уже провел отдельные двусторонние встречи - они продолжатся 9 и 10 мая. С другими иностранными гостями была возможность увидеться на праздничном обеде и концерте, которые были организованы в Кремле накануне вечером.