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Лукашенко назвал парад в Москве по случаю 80-летия Победы лучшим
9 мая 2025 / 14:32
Лукашенко назвал парад в Москве по случаю 80-летия Победы лучшим
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве, лучшим из проводимых парадов, которые ему приходилось наблюдать.

"Самый лучший парад, который вы проводили в России. В советских парадах я участия не принимал - зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад", - приводит его слова агентство БелТА.

"Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете - время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Продемонстрировали новые образцы. Молодцы. Мы это знаем. Мы закупили такую технику у РФ. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко также обратил внимание, что продолжение будет в Минске. "В 20.30 у нас свой парад белорусский. Мы специально его на вечер отнесли, поскольку надо было побывать в Москве", - указал он.

Лукашенко с сыном Николаем присутствовал на параде в честь 80-й годовщины Победы, который состоялся в российской столице. 

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