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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за содержательное общение
9 мая 2025 / 16:28
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за содержательное общение
© Александр Рюмин/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за его визит в Москву и отметил содержательный характер общения с китайским лидером.

"Спасибо большое, спасибо за ваш визит. У вас еще предстоит здесь целый день работы. У нас были очень содержательные беседы. Всего самого доброго, с праздником еще раз", - обратился глава российского государства к гостю, провожая его после приема, который Путин дал от своего имени в честь глав делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы.

Днем ранее Путин и Си Цзиньпин провели масштабную встречу в рамках визита председателя КНР в РФ. Состоялись переговоры в широком и узком составах, лидеры также подписали два совместных заявления и ряд межправительственных и межведомственных документов. Вместе с тем делегации провели официальный ланч, после которого Путин и Си Цзиньпин пообщались один на один за чаем. 

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