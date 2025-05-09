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Медведев: за Россией правда, а значит и "скорая окончательная победа"
9 мая 2025 / 17:05
Медведев: за Россией правда, а значит и "скорая окончательная победа"
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Россия готова вновь сокрушить нацистов, поскольку за ней стоит правда, которая в скором времени приведет к разгромной победе. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем видеопоздравлении по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, размещенном в соцсетях политика и на его обновленном официальном сайте.

"Мы сокрушили нацистов 80 лет назад и готовы сделать это снова. Вспоминая подвиг солдат Великой Отечественной, знаем - за нами правда, а значит и скорая окончательная победа", - указал Медведев.

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