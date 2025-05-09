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В Петербурге в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 1,1 млн человек
9 мая 2025 / 18:01
В Петербурге в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 1,1 млн человек
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Участниками акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге в день 80-летия Великой Победы стали 1 млн 100 тыс. человек. Соответствующие данные приводит пресс-служба губернатора города.

"После перерыва народная акция вновь состоялась в Петербурге в очном формате, собрав 1 млн 100 тыс. человек. Участники шествия пронесли по главной улице города портреты своих родных из Поколения Победителей - воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда", - следует из сообщения.

В шествии по Невскому проспекту приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Оно прошло в очном формате впервые с 2022 года.

Перед началом шествия Беглов приветствовал ветеранов, блокадников и участников СВО, которые на ретроавтомобилях возглавили колонну "Бессмертного полка". В шествии приняли участие ветераны СВО со своими семьями, почетные граждане Санкт-Петербурга, представители общественных, религиозных и национально-культурных организаций.

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