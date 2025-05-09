Путин вручил Токаеву наградной лист его отца

Президент России Владимир Путин вручил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хочу передать вам наградной лист, это документ, который засвидетельствовал награждение вашего отца орденом", - сказал российский лидер, обращаясь к гостю, и передал документ в раме.

Токаев поблагодарил Путина, подчеркнув, что очень тронут этой инициативой. "Сегодня очень важный день. Хотел бы поздравить вас и весь народ России с этим великим праздником. Это общий праздник, фронтовики всегда чтили именно этот праздник, поскольку День Победы для них был самым главным днем года и всей жизни. Это было стальное поколение, это люди, которые, фактически, высоко подняли знамя народа-победителя, народа-освободителя, единого народа. Во всяком случае, в тот период времени", - указал президент Казахстана.

"Касым-Жомарт Кемелевич, спасибо большое. Я уже говорил, что это праздник практически каждой нашей семьи, каждой семьи народов бывшего Советского Союза. Ну а для таких семей, как ваша, или моя, - это, прежде всего, именно так", - отметил Путин, завершив свой ответ долгим рукопожатием.

Вместе с тем Токаев обратил внимание, что его родной дядя похоронен в братской могиле во Ржеве, и поблагодарил президента и правительство РФ за решение показать на панно российского воина во Ржеве его фотографию.