Захарова отреагировала на инцидент в поезде с Макроном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на видеозапись с президентом Франции, премьер-министром Британии и канцлером Германии, сделанное в поезде во время поездки в Киев. На кадрах французский лидер Эмманюэль Макрон после начала съемок журналистами их встречи торопливо убирает маленький белый сверток со стола.

Захарова отметила, что Европой руководят "временщики". "Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и ... дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы до прихода журналистов. Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики", - указала дипломат в своем Telegram-канале.

По ее словам, это невероятные кадры, которые демонстрируют "завесу этого смрадного шабаша". Кроме того, Захарова обратила внимание, что еще в 2022 году на ее вопрос о поставках оружия "неуравновешенному наркоману Зеленскому" западный посол ответил, что "для ЕС это обычное явление - многие главы государств употребляют".

Со своей стороны, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросами о том, находится ли в пакете на столе сахар и освещают ли такой материал федеральные медиа.