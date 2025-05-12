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США и Китай договорились о снижении взаимных пошлин до 10%
12 мая 2025 / 10:45
США и Китай договорились о снижении взаимных пошлин до 10%
© VCG/ VCG via Getty Images/ТАСС

США и Китай согласовали взаимное понижение тарифов до 10%. Об этом сказано в совместном заявлении сторон по итогам двухдневных переговоров по вопросам экономики и торговли между сторонами в Женеве.

Сообщается, что США сократят на 24 п. п. примененные в апреле дополнительные пошлины на товары из Китая "на первоначальный период в 90 дней", "сохранив при этом остальную ставку адвалорной пошлины в размере 10%". Китай, в свою очередь, примет аналогичные меры, следует из коммюнике.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил об установлении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Администрация США также ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. 

9 апреля американский лидер заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме уточнили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%". Вместе с тем Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20%, общая пошлина на китайские товары достигала 145%.

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