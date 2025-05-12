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Чернышенко: не менее 50% бюджетных мест будет для приоритетных сфер экономики России
12 мая 2025 / 10:58
Чернышенко: не менее 50% бюджетных мест будет для приоритетных сфер экономики России
© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

По меньшей мере половина бюджетных мест в вузах России будет распределяться путем прямого госзаказа на подготовку специалистов приоритетных сфер экономики страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Вместе с тем, по его словам, кабинет министров нормативно закрепит полномочия по регулированию коммерческого приема в вузы. Чернышенко отметил, что уже с 2025/26 учебного года льготное кредитование под 3% будет доступно только по приоритетным для экономики направлениям, куда среди прочего включены инженерные специальности.

"На сегодняшний день мы активно готовимся к началу новой приемной кампании. Работа идет в штатном режиме, все ваши поручения держим на контроле", - указал вице-премьер.

Некоторое время назад президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в порядок предоставления господдержки образовательного кредитования, чтобы такая поддержка была только для обучения по профессиям, соответствующим задачам обеспечения технологического лидерства страны. Он также дал поручение определить перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, которые соответствуют задачам обеспечения технологического лидерства РФ. 

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