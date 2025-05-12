Президент РФ отметил важность сохранения памяти об уроках истории

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранения памяти об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом и колониализмом. Соответствуюшее приветствие он направил участникам и гостям XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Обращение к этой знаменательной дате найдет достойное место в деловой и культурной программе форума", - следует из послания главы государства, размещенного на сайте Кремля.

Путин обратил внимание, что "в наши дни только вместе мы можем обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества", а также эффективно противостоять эскалации локальных конфликтов, экстремизму и терроризму.

По его словам, будучи многонациональной страной, Россия на протяжении веков была открыта для сотрудничества с государствами исламского мира. Несмотря на сложную обстановку в мире, РФ продолжает успешно и последовательно расширять межрегиональные, образовательные, научные, экономические и гуманитарные контакты. Татарстан - один из тех российских регионов, которые активно выстраивают такого рода конструктивные и плодотворные отношения, сказано в тексте послания.

Президент выразил уверенность, что работа форума будет продуктивной, а также будет способствовать углублению партнерства и диалога между народами и странами.

XVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани с 13 по 18 мая.