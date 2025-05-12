ХАМАС освободит израильского заложника с гражданством США 12 мая

В понедельник, 12 мая, будет освобожден израильский заложник, имеющий также гражданство США. Об этом информировало военное крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"Мы решили, что 12 мая освободим израильского военнослужащего и гражданина США Идана Александра", - указал в своем Telegram-канале официальный представитель группировки Абу Убайда. Точное время, когда заложник может вернуться в Израиль, не называется.

Некоторое время назад канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что израильские власти не брали на себя обязательств по прекращению огня в секторе Газа ради освобождения из заложников Идана Александра.

Накануне ХАМАС подтвердил, что освободит удерживаемого в секторе Газа заложника с американским гражданством. Вместе с тем в движении отметили, что освобождение пленника должно стать "частью мер, прилагаемых для прекращения огня в секторе Газа", включая "открытие всех КПП" на границе с анклавом и ввоз туда гуманитарной помощи. Кроме того, ХАМАС указал, что радикалы "готовы приступить к интенсивным переговорам" по Газе и "приложить серьезные усилия для достижения соглашения о прекращении боевых действий в Газе и об обмене" израильских заложников на палестинских заключенных.