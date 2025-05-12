Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 12 мая отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи превысил 2 900 пунктов впервые с 30 апреля и торговался на уровне 2 943,03 пункта (+3,23%), индекс РТС рос на 3,23%, до 1 146,56 пункта.

Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снизился на 8,75 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,15 рублей.

К 10:30 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост и торговался на уровне 2 943,2 пункта (+3,24%), индекс РТС составлял 1 146,62 пункта (+3,24%). Вместе с тем курс юаня незначительно замедлил снижение и составлял 11,193 рублей (-7,25 копеек).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.