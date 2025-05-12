Польша закрывает российское генконсульство в Кракове

Российское генконсульство в Кракове должно будет завершить свою работу не ранее, чем через 30 дней. С соответствующим заявлением выступила замглавы польского МИД Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс.

"Как в случае с консульством в Познани, российской стороне назначен срок, как правило, это срок не менее, чем 30 дней на закрытие дипломатического учреждения", - сказала она в ходе брифинга, передает телеканал TVP Info.

Вместе с тем дипломат ответила на вопрос о сотрудниках консульства, которые будут объявлены персонами нон грата. "Это решение касается только дипломатов. На вспомогательный, административный персонал это решение не распространяется", - указала она.

Мосьцицкая-Дендыс уточнила, что в генконсульстве РФ в Кракове аккредитованы 3 дипломата и 4 сотрудника административно-технического персонала.

Ранее в понедельник глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть российское генконсульство в Кракове, объяснив эту меру якобы "доказанным участием спецслужб РФ в поджоге торгового центра на улице Марывильской", где произошел пожар в мае 2024 года. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва вскоре соразмерно отреагирует на неадекватные шаги Варшавы.