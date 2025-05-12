Жителей России в июне ждут четырехдневные выходные, они начнутся в четверг 12 числа, в День России, и продлятся до 15 июня. Об этом говорится в постановлении правительства РФ о праздничных и выходных днях в 2025 году.

Так, нерабочим днем является 13 июня (пятница) из-за переноса выходного с 23 февраля, Дня защитника Отечества, который в 2025 году выпал на воскресенье.

Это будут предпоследние длинные выходные в текущем году. Следующие ожидаются в ноябре - по случаю Дня народного единства - с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.