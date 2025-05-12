В Бразилии призвали Евросоюз начать диалог с Россией

Страны Европейского союза пытаются только создать впечатление, что в состоянии оказать Украине всю необходимую поддержку для продолжения конфликта с Россией. Такое мнение выразил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим в интервью телеканалу CNN Brasil после визита бразильской делегации под руководством президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Россию.

"Европейцы создают впечатление, что они окажут Украине неограниченную поддержку. Но я не думаю, что это действительно будет так", - отметил он.

Вместе с тем Аморим призвал все стороны отказаться от поиска идеальных условий для заключения мира и выступил за переговоры, которые на первоначальном этапе позволят удовлетворить хотя бы минимальные запросы сторон. "Нет смысла сразу же стремиться к достижению идеального мирного соглашения, если его все равно никогда не заключат", - подчеркнул он.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Кремле, предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные им в 2022 году. Диалог предлагается начать 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова уже 15 мая начать с РФ переговоры в Турции. Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на инициированный Москвой диалог.