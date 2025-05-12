Цена нефти Brent впервые с 28 апреля поднималась выше $66 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года поднималась на бирже ICE в Лондоне выше $66 за баррель впервые с 28 апреля текущего года.

По состоянию на 10:00 мск, стоимость нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с 29 апреля и торговалась на уровне $65,3 за баррель (+1,7%). К 10:10 мск фьючерс на Brent существенно ускорил рост и находился на отметке в $66,08 за баррель (+2,91%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июне 2025 года демонстрировал рост на 2,96% и составлял $63,21 за баррель.

На 11:04 мск, фьючерс на нефть Brent замедлил рост на 2,26% и находился на уровне $65,66 за баррель, а фьючерс на WTI поднимался на 2,3%, до $62,8 за баррель, свидетельствуют данные площадки.