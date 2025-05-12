Лесные пожары в Бурятии охватили свыше 52 тыс. га

В Бурятии лесные пожары охватили 52,5 тыс. га, в тушении огня задействованы более 500 человек - сотрудники лесной охраны, Авиалесоохраны и добровольцы, а также привлечено 100 единиц лесопожарной техники. Об этом информировали в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), передает ТАСС.

"За минувшие сутки в лесном фонде республики выявлено одно возгорание в Баунтовском эвенкийском районе. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнем. На утро 12 мая на территории региона действуют 22 лесных пожара в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах на общей площади 52 480 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. По информации РАЛХ, пожары низкой интенсивности, горят сухая трава и кустарники.

На территории республики введен особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. В Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах действует режим чрезвычайной ситуации.