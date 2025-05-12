ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников

Российские ВС в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине за минувшие сутки поразили пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 129 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.