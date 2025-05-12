Генсек НАТО 13 мая отправится в Турцию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник отправится в Турцию, где намерен встретиться с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к неформальной встрече глав МИД альянса 14-15 мая. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба военного блока.

"Во вторник, 13 мая, генсек НАТО Марк Рютте отправится в Анкару в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье 14-15 мая", - следует из сообщения. Уточняется, что Рютте не даст пресс-конференций.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на инициированные главой российского государства Владимиром Путиным переговоры, которые могут состояться в Турции 15 мая.

Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные им в 2022 году. Диалог предлагается начать 15 мая в Стамбуле.